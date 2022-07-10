2022年過了一半，不少人努力衝刺事業，希望能在年終時有亮眼的成績，財源滾滾。對此，命理專家小孟老師特別在臉書粉專上點名4大生肖，不用等到年底，好運即將上門，尤其是7月下半月財運不俗，能一路旺到鬼門開。

▍TOP 4：生肖龍

生肖屬龍者邏輯強、善於分析，常常是和平的協調者。在下半月，會想要開拓新局面，同時也有創新的精神，加上自己相當努力，有強烈的進取心，所以在工作上會有貴人相助及提攜。因此屬龍的人，事業及財運都雙雙提升，還有偏財運加持，運勢相當不錯。

▍TOP 3：生肖雞

生肖屬雞者，下半月的偏財運會有意想不到的好事發生，例如：你只是單純去餐廳吃飯，湊巧遇到店內舉辦的活動，因而得到不錯的獎項；或是隨手買刮刮樂或兌統一發票，很容易出現中獎的狀況。記得多做善事累積福報，好運才能長長久久。

▍TOP 2：生肖馬

生肖屬馬者，下半月的偏財運會因為貴人相助而有額外財富，例如：你的工作由業績決定獎金，未達目標只能領少少底薪，但生意不好時先別氣餒，會出現雪中送炭般的客人，有助業績提升，並介紹更多朋友前來光顧。切記與人相處時務必真誠，才能迎來好人緣。

▍TOP 1：生肖猴

生肖屬猴者，下半月的職場成績會越來越穩定，財運方面雖然總是會想買東買西，但既有的儲蓄習慣讓你發現，之前省下來的小錢累積了一筆不小的數字，心裡上因而變得更加踏實，也願意更節省花費。此外，這段時間會有很多出遊的機會，相信你們也能選到最經濟實惠的旅程，守財運很強。