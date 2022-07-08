比起桃花凋零，感情路不順更是讓人痛苦，《搜狐網》運勢專欄點名3大生肖，下半年恐爛桃花纏身，誤將玩咖當作值得託付終身的良人，深陷其中而不自知。

▍生肖鼠

生肖屬鼠的人上半年運氣平平，下半年有下滑趨勢，雖說屬鼠者天生機靈，無論是在職場或是人際關係中都相當受歡迎，但身邊總有小人看不慣他們的處事態度，刻意找他們麻煩，以至於生活沒那麼順心如意。下半年尤其要特別注意，容易招來爛桃花，引來不小的麻煩。

▍生肖兔

生肖屬兔的人天生善良，對於爛桃花的窮追不捨，總擔心拒絕會傷了對方的心，所以下半年容易被感情纏住，無法脫身，建議該拒絕時就要勇於斬斷關係。尤其是非單身者更要注意，或許另一半一開始可以理解，但時間一久也會受不了，因而不斷爭吵招致感情生變。

▍生肖羊

生肖屬羊的人感情運較差，容易遇到不值得託付終身的對象，因而漸漸降低對於愛情的熱度。值得注意的是，雖說今年下半年屬羊者的桃花運呈現增長趨勢，但同時爛桃花也多，務必要睜大眼睛，不要將玩咖當作良人，陷入感情泥沼而無可自拔。