爭取連任新北遲未表態？ 侯友宜鬆口這樣說

外傳林佳龍將參選新北市長，引來藍營人士痛批林把新北當成備胎，二等公民爭議持續延燒，對此侯家軍的戴湘儀、呂家愷都發文抨擊林佳龍參選新北市；新北市長侯友宜今(10)日受訪時，對近期是否宣布競選連任的問題仍不鬆口，但針對新北市民淪二等公民的說法，他強調，新北市擁有自己的光榮感跟歸屬感，新北市絕對勇敢地做自己。

針對是否覺得林佳龍將新北市視為選舉的備胎，侯友宜說，新北市這幾年的蛻變，相信新北市民應該很清楚，新北市30年的沉痾，在新北國門之都的五股垃圾山變成了五股夏綠地，而50年沒有改變的塭子圳，市府也成功改變這廣達400公頃的土地，規劃的三環六線也正一條一條在實現。

他強調，市府還建構了新北市三個核心，板南特區、新莊大副都心以及三重第二行政中心，並且部屬了六大產業，所以新北市擁有自己的光榮感跟歸屬感，尤其改變的地點，就是大台北的中心，所以新北市絕對勇敢地做自己，承擔起一個國際大都市的責任，也帶動北台灣的發展。

不過針對競選連任以及是否考量團隊不想太早從市政模式來轉換到選舉模式的提問，侯友宜仍不鬆口，僅表示，市府現在就是一步一步，積極努力做好每一項市政工作，相信市民們的期待下，我們會把市政工作做得更好、更進步，所以一切會跟市民朋友站在一起，努力的好好把市政工作做好。