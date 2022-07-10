本周天氣變化圖。（圖／中央氣象局提供）

今高各地高溫均達33度以上，最高溫在花蓮卓溪38.8度，明（11日）天氣依舊晴朗炎熱，雙北、宜花等10縣市有出現36度以上高溫機會，花蓮縣甚至有出現38度極端高溫可能，降雨則以午後雷陣雨為主；周三至周五（13日至15日）水氣增多，除花東地區整天有不定時短暫陣雨，午後雷陣雨範圍也擴大至西半部平地。

中央氣象局表示，太平洋高壓持續影響，明天各地多為晴朗炎熱的天氣，降雨主要以各地山區及近山區平地的午後雷陣雨為主，清晨中南部地區也有零星短暫陣雨，類似天氣將持續到周二（12日）。

溫度方面，明天各地高溫普遍在33至35度，中午前後花蓮縣為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫機率；台北市、新北市、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫機率；彰化縣、雲林縣、嘉義縣為黃色燈號，亦有36度高溫發生可能，紫外線偏強，可達過量甚至危險等級，外出務必做好防曬並多補充水分。

本周天氣變化圖。（圖／中央氣象局提供）

周三至周五受南方雲系北移影響，水氣增多，花東迎風面地區整天有不定時短暫陣雨，其他地區上午可見陽光露臉，午後雷陣雨範圍擴大，除各山區外，西半部平地降雨亦增多。

周六、下周日（16日、17日）台灣環境偏西南風，加上太平洋高壓勢力較弱，南部地區有不定時短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後雷陣雨範圍以東北部地區及各山區為主。

至於是否會有熱帶系統發展機會？氣象局預報員張承傳指出，各國模式雖然模擬在南海、菲律賓東方海面上各有1個熱帶擾動發展訊號，但目前看來發展條件不好，成颱機率較低，還要持續觀察，不過隨著系統北上，不論是否成颱都會有水氣北移，進而影響台灣周三後的天氣。