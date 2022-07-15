今天氣持續不穩定，受西南風影響，迎風面地區有陣雨，午後雨勢加大，不排除雷雨機率。氣象專家吳德榮提醒，中、南部極端表現明顯，一直到下周一（18日），都屬這樣的天氣型態。

今有焚風發生，台東一帶受西南風過山沉降影響，高溫上看38度；其他地區不遑多讓，如北部達37度，中南部也有34、35度。吳德榮在《三立準氣象-老大洩天機》專欄撰文，今起至下周一，天氣都不穩定。

吳德榮指出，大氣環境盛行西南風，尤其中部、南部，以及近山區平地，中午過後有雷陣雨機率，嚴防劇烈天氣。天氣異常悶熱，吳德榮認為和目前盤據在華中、華南的「熱帶大陸氣團」有關，台灣位在邊緣，各地應防曬、防中暑。

最新模式模擬，下周二（19日）起太平洋高壓逐日增強，山區午後雷陣雨範圍縮小，機率也越來越低。下周四（21日）「熱帶大陸氣團」東移出海，台灣的天氣還會更熱，，應密切觀察高溫變化。