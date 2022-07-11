冠軍(1806)6月合併營收為新台幣2.73億元，月成長4.2％，上半年合併營收達15.81億元，年成長11.4％。

冠軍表示，受惠台灣地區業務動能持續放大，包括旗下「冠軍磁磚」、「馬可貝里磁磚」品牌於全台簽約通路門市、建築工程等客戶保持良好拉貨力道，加上大尺寸磁磚、大板薄磚等新款產品銷售放量，以及透過「安心居」品牌拓展SPC石塑地板、SPC表面實木貼皮的VSPC地板業務，進一步堆疊台灣地區銷售表現，帶動今年上半年台灣地區業務銷售較去年同期明顯成長11.4％主要關鍵。

冠軍指出，集團不僅只站穩全台磁磚市場龍頭地位，更積極朝向拓展台灣整體建材市佔率之決心，憑藉冠軍持續開拓多元建材產品線，展現MIT國產製造、頂級設計之高品質磁磚產品等優勢，除已連續六年獲得金選獎肯定，且近期旗下「北美印象木紋磚」產品榮獲2022 MIT台灣金選獎殊榮，凸顯冠軍品質深獲市場高度青睞。

冠軍於台灣市場佈建全省共267家簽約通路門市、以及與全台前十大建商與優質在地中小型建商長期業務合作，同時深化裝修設計師、泥作師傅經營，包括舉辦冠軍建材磁磚設計大賽、亦於六月推出國際設計獎項贊助計畫，助力培育設計創新人才、提拔後起之秀，更讓台灣設計在國際上嶄露頭角，力求旗下建材產品高值化，品牌銷售通路細緻化、最全面之佈局，在每一產品銷售環節佔據利基，從上到下展現「冠軍」價值。