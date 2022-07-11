公路總局為提昇屏鵝公路景觀，於今年7月啟動桿線下地及植栽改善，但這名為「種樹百里」的工期正值暑假旅遊旺季，近期就出現長長車陣塞在路上，讓遊客怨聲載道，旅宿業者則憂心，影響民眾後續出遊及訂房意願。

屏鵝公路景觀改善施工路段為台1線高屏大橋至潮州段、台1線潮州至水底寮段、台1線水底寮至楓港段及台26線楓港至恆春段，施工總長69公里。

不少民眾抱怨，周日下午從恆春北上，於楓港一路塞到水底寮，原本一小時不到的車程，足足塞了2個小時；旅宿業者也憂心嘆道，好不容易等到疫情趨緩的旅遊潮，擔心塞車疑慮恐影響民眾南下墾丁出遊頻率，改轉往其他地方消費。

枋寮警方統計，10日台1線北返單日車流量達到3萬輛次，相當於今年228連假及清明連假北返數量，由於正值暑假期間，去台東參加熱氣球嘉年華節及恆春旅客返程皆匯集在台1線，下午3時開始湧現車潮，共持續6小時，每小時北返車流都超過2000餘輛次。

警方強調，台1線枋山施工路段封閉內側車道，道路面積縮小，車流量增加，員警下午2點就開始擺設調撥車道交通錐，調撥台1線453.5至454公里處南下內側車道供北上車輛使用，並派員上崗燈控長綠，及派遣交通快打警力排除車禍事故等因應措施，執勤時間長達12小時，不過由於車流量大，實在是需要時間消化。

屏警估計，北返旅程比以往連假增加約1小時，警方也呼籲，周日為收假日，下午1時至8時為收假車流尖峰時段；建議提早北上可避開車潮，未來也會協調台東縣警局宣導民眾提早返程，並提醒駕駛勿違規行駛機慢車道，警方將加強取締。