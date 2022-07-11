副總統賴清德赴日本弔唁日本前首相安倍晉三，對此，民進黨立委林俊憲今（11日）表示，賴副總統今抵達日本並前往安倍家中與家屬會面，親自代表台灣送上溫暖關懷；副總統赴日是從1972年台日斷交以來的最高層級，在總統不方便出國的情況下，副總統就代表了台灣的最大敬意，展現台日之間「最高層級、最深友誼」。

林俊憲透過臉書表示，日本前首相安倍晉三逝世後，各國紛紛表達哀悼，尤其安倍在台日關係上有非常特殊的貢獻與地位，大家都希望台灣能夠派出代表致意。因此賴副總統今天抵達日本，並前往安倍家中與家屬會面，親自代表台灣送上溫暖關懷。

他強調，賴副總統在日本政府的官方悼念儀式舉行之前先前往慰問家屬，有其特殊的用意。代表這不只是因為安倍身為前首相、出於外交禮儀而致意，在他卸任後，依然以個人身份積極為台灣奔走發聲，賴副總統直接登門拜訪，意味著不僅是以「安倍首相」的身份來悼念他，更是將「安倍先生」作為一位好友相待，於公於私的情感都兼顧到了。

林俊憲表示，賴副總統赴日是從1972年台日斷交以來的最高層級，在總統不方便出國的情況下，副總統就代表了台灣的最大敬意。從日台交流協會前面的紀念牆不到一天就被民眾的祝福寫滿來看，賴副總統的赴日悼念，絕對是正確的，符合國人期待。

此外，安倍所留下的這段深厚友誼不僅僅是在國與國之間，更是在每一位台灣人與日本人之間，期望賴副總統的到訪能夠帶給我們的日本朋友一些安慰，讓台灣人陪伴他們走出傷痛。