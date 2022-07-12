新北市一家砂石公司女會計闕琿玉，從2012年至2016年以作假帳方式，Ａ走1億268萬多元，買名車贈送男友或子女作為代步工具、經常出國旅遊之奢華生活，台灣高等法院駁回上訴，依侵占及偽造文書等罪將她判囚12年6月及4年6月得易科罰金之刑。

闕琿玉在砂石公司擔任會計，負責公司之帳務管理與製作請款廠商付款明細表等業務，她利用於業務上處理上開公司貨款、營運資金、製作請款廠商付款明細表之機會，把公司帳戶當作自己個人的小金庫，侵占款項後過著出手闊綽、經常出國旅遊的奢華生活。

砂石公司人員察覺後，只要求闕琿玉歸還財物，並願意給予她繼續任職之機會，豈料她在其後長達將近4年之期間，一再背棄任職公司對於其本人之信任，多次以行使偽變造私文書、業務登載不實文書，假借廠商請款名義詐得財物。

一審士林地方法院考量她的變造取款憑條，詐得溢領款項逾億元，嚴重危害社會經濟秩序與個人財產安全，影響真正名義人權益及金融交易秩序，法治觀念實有偏差，惟念及她犯後坦白承認，各判刑12年6月及可易科罰金之刑4年半，二審高院駁回上訴。