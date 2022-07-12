挾著好口碑，最具台灣味的原創舞台劇《半島風聲相放伴》，將於23、24日在台南文化中心演藝廳熱情開演；以50至60年代的恆春半島故事為背景，從9歲在地囝仔、一直到90歲的民謠傳藝師，將一起站上舞台和專業演員演出最具生命力的故事。

屏東縣政府邀請「台南人劇團」與屏東「斜槓青年創作體」共同製作的《半島風聲相放伴》，全劇以台語演出，融合台灣在地民謠、四句聯和月琴文化，將恆春半島傳唱民謠的國寶傳藝師，平凡卻精采的真實生命故事作為題材，創造出這齣屬於台灣在地的舞台劇。

出身恆春半島的屏東縣長潘孟安指出，《半島風聲相放伴》不僅是恆春半島的故事，更是整個民國50至60年代的生活縮影，透過戲劇看見這片土地，更能理解恆春民謠文化在台灣的歌謠歷史中舉足輕重的角色。

《半島風聲相放伴》2019年於恆春首演後，一路向北巡迴至屏東演藝廳與臺北花博演出，觀眾佳評如潮，前文化部長鄭麗君觀戲後曾表示，這是一齣從土地、歷史、生活中長出來「活的舞台劇」，充滿在地情感，和每個人生命片段中，都能產生共鳴的一齣戲。

著名月琴演奏家陳明章亦盛讚，觀賞這齣戲時，看著國寶藝師們由生活經驗中累積出的生命厚度，展現在她們的歌聲琴藝中，是那樣的充滿生命力！

這群八、九十歲的素人演員，勇敢在台上演出自己的故事，最能引發共鳴，潘孟安力推，這是一齣值得好好從頭看到尾的戲，把過去的生活情境，吟唱到眾人心裡去。