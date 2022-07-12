暑假到來，水上活動盛行，宜蘭縣南澳鄉南澳南溪漂漂河、沙灘車遊憩活動，引發部落居民反彈，恐威脅河道沿岸部落居民財產及破壞野生動植物生態，南澳鄉武塔村遂於11日晚間召開聯合部落會議，約60逾人出席，以舉手表決方式，52票比0票，全力反對漂漂河、沙灘車2項遊憩開發行為。（民眾提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

暑假到來，水上活動盛行，宜蘭縣南澳鄉南澳南溪漂漂河、沙灘車遊憩活動，引發部落居民反彈，恐威脅河道沿岸部落居民財產及破壞野生動植物生態，南澳鄉武塔村遂於11日晚間召開聯合部落會議，約60逾人出席，以舉手表決方式，52票比0票，全力反對漂漂河、沙灘車2項遊憩開發行為。

南澳南溪巴漾至莎韻橋之間的河段，盛行漂漂河及沙灘車水上活動，當地村民不滿業者為方便作業，用挖土機開挖河道，並在河川地私設停車場，倘若汛期、颱風來臨，恐威脅部落居民生命財產安全。

武塔村、哈卡巴里斯村在11日的聯合部落會議中，針對業者動用重機具開挖河道、破壞野生動植物生態、私設停車場等議題做討論；並依部落村民權益受損發表聲明，業者活動範圍在武塔村原住民保留地即傳統領域土地範圍內，將依照原基法第21條規定，影響部落集體權益，需取得部落會議同意。

參加部落會議的村民情緒激動，大家爭相發言直呼「官商勾結」，你一言我一語現場鬧哄哄；經討論後，由與會的居民舉手表決，有52人反對漂漂河、沙灘車業者不當開發行為與危害河川開挖，不反對0票，剩餘人數皆沒投票；部落幹部表示，此次為初步會議，決議後將發文給鄉公所，請相關單位正視部落的問題。

水利資源處長李岳儒表示，因南澳南溪是縣管河川，業者如沒事先向水資處申請，未經許可即開挖、變更河床的地形、地貌，將依照水利法開罰，經查證屬實可處2.5萬元至50萬元罰緩。

縣府民政處表示，在接獲南澳鄉公所發得會議紀錄後，將轉請原住民族委員會解釋；如經解釋後認定相關行為，屬原基法21條所列的行為，部落村民可依法申請召集部落會議進行討論，而縣府也會依相關決議辦理後續事宜。

至於漂漂河等水域遊憩活動，水資處及工旅處表示，在原民會完成解釋之前，將在兼顧河防安全及民眾安全的前提下，依水域遊憩活動管理辦法持續輔導業者。