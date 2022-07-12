台北駱姓男子前年僱請4名未成年少女，在他經營的卡拉OK店內陪酒，任男客對少女親吻、撫摸胸部、臀部及私處猥褻，台北地方法院依意圖營利而容留使少年坐檯陪酒等罪，將駱男重判5年。可上訴。

駱男在2020年至去年5月間，讓4少女在他經營的店內坐檯陪酒、伴唱，4少女在店內上班可自行收取客人所給小費，不另抽成，他會視當天男客需求，主動聯繫4少女前往卡拉OK店內陪酒，與不特定男性客人聊天、喝酒、唱歌、玩遊戲及猥褻行為。

檢方起訴後，台北地院審酌駱男明知4少女均為未滿18歲之人，竟意圖營利而引誘或容留4少女為坐檯陪酒、伴唱及有對價之猥褻行為，不僅戕害少年之身心發展、扭曲少年之金錢價值觀，且敗壞社會善良風俗，所為顯不可取，判刑5年。

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