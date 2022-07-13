康和證(6016)深耕校園人才培育、重視理論實務並重，2022年連14年舉辦暑期產學合作，於11日舉行開幕式，此次共有來自台大、銘傳、文化、政大、元智、世新、台北、台北商業大學等8所大學、共22位同學參與。

康和證董事長鄭大宇期勉來自不同學校的同學們互相切磋認識、累積人脈，更重要的是多提問，指出一個好的提問能呈現不同的思考邏輯，可以激發創意與團隊合作，更會有意想不到的創新與收穫。

同時，為鼓勵同學多多發問提問，鄭大宇表示，同學們在產學合作期間，只要提出關鍵性成熟問題，讓講師們也無法回答，就頒發提問獎助學金3000元整。鼓勵同學們認真向學，踴躍提問。

有別於短天期的金融營隊，康和證暑期產學合作為期長達6周，先安排2周密集課程36堂課，由各部門主管與專業資深同仁為同學授課，介紹金融專業課程，認識金融證券市場實務操作，實際了解產學落差，無縫接軌證券市場，之後另將安排至各單位實習。

康和證此次動員集團經紀分公司、承銷、新金、投顧、期貨等12個部門單位，全力支持產學合作。今年從80多位同學中錄取22位，涵括經濟金融系、資工、財務金融、法律、國貿等不同系所同學參與，產學合作期間每位同學可獲獎助學金。

此外，同學們還將分組，針對創新金融、行動服務、行銷企畫、客戶理財等4面向，進行專題討論及報告，做為期末結業的成果發表。表現優秀的前3組個人與團體，另可獲頒獎學金，以鼓勵創意與團隊合作，同時也讓各校同學們有交流機會。

銘傳大學經濟與金融學系系主任王光賢表示，感謝康和證券多年來的產學合作，提供實習機會就像是給了一支釣竿，不是只有給魚。對於同學而言，對金融業不能只停留在想像，要藉由實務面來了解實際運作，因此產業實習是必要的。