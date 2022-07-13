【全程影音】油電雙漲恐帶動通膨 國民黨批蔡政府「決策錯誤」

國民黨立院黨團今開「油電雙漲，企業、人民快活不下去了！」記者會。國民黨團總召曾銘宗批評民進黨，執政期間在物價穩定時凍漲電價，在物價飆漲時調漲電價，讓人民跟企業都要活不下去，他也預言年底選戰之後，民進黨就會大幅調漲電價。

曾銘宗表示，蔡政府執政後歷次凍漲電價，根本就是錯誤的決策，2018年4月以後，歷次凍漲電價全都是政治理由，只為了選舉。107年CPI(消費者物價指數)1.35％、108年0.56％、109年-0.23％，當時物價非常穩定，蔡政府為了選舉考量，不調整電價。

曾銘宗說，今年6月CPI為3.59％，蔡政府卻在物價高漲的時候調漲電價，現在調漲電價勢必會帶動通膨，造成萬物齊漲，中小企業和人民幾乎活不下去；現在幾乎可以確定，在年底大選結束之後將會大幅調漲電價，台電原本預估調漲50.3％才能達成財務穩定目標，最後只調8.4％，10月的電價審議委員會估計也不敢調，因為離選舉太近，但勢必選後大漲。

藍委費鴻泰指出，今年3月份國內CPI是3.27％、4月3.38％、5月3.4％、6月3.59％，每個月都在創歷史新高。國內痛苦指數(CPI＋失業率)3月份高達7％，6月7.5％。沒有看到人民在哀號嗎？可以繼續冷血？人民已經在氣憤了！

副書記長謝衣鳳指出，基礎工業電價怎麼可能不會帶動物價上漲？這些工業類別不是跟外銷有關，就是跟民生消費有關，怎麼不會帶動物價上漲？行政院必須對於民生相關產業實施電價凍漲，如醫院、大專院校、觀光旅宿業、交通運輸業、農漁批發業和餐飲業，否則勢必更嚴重衝擊通膨。蔡政府在油電雙漲之後，到底拿出什麼政策幫助中低收入戶？

藍委賴士葆表示，2050年淨零排放是全世界共同努力的目標，減碳比禁核還重要，因此全世界如日本、韓國、法國、德國、中國大陸等，都在陸續恢復核能，唯獨台灣關掉核電廠。國民黨團呼籲蔡政府，請面對現實，歐盟已經將核能視為綠能，民進黨政府還要繼續廢核？政策錯誤就修改，核電占比多一些，電價漲幅就不會這麼大，老百姓生活也不會這麼辛苦。