阿里山林鐵及文資處將出版「芬芳散策」新書，描繪1920至1930年代林業帶動繁榮，讓嘉義成木材之都，將歷史紀錄轉化成有趣故事，還舉辦散策走讀活動，讓民眾輕鬆走訪嘉義。

阿里山林業鐵路及文化資產管理處今天發布新聞指出，運用歷年扎實的調查研究，蒐集大量一手史料與許多研究成果，透過轉化敘事出版「芬芳散策」，描繪日治時期嘉義的生活樣貌如何深受阿里山林業影響，以及如何建構木材之都。

阿里山林鐵及文資處表示，書中不僅大量引用日治時期檔案文獻及老照片，並將艱澀的歷史紀錄轉化成一篇篇有趣的故事，包括老地圖說故事、古今名人帶路、形形色色的木材商人、源自於嘉義的農林教育、甚至是不亞於現代的多元飲食料理與店家等故事。

阿里山林鐵及文資處長黃妙修告訴中央社記者，「芬芳散策」希望讀者可以帶著輕鬆心情閱讀嘉義歷史，更可以按圖索驥進行時空之旅，尋找曾經或依然存在的嘉義歷史痕跡。

黃妙修表示，「芬芳散策」新書執行過程，就像大家一起在描繪1920至1930年代的嘉義，多一筆可能偏離史實，少一筆又可能過於嚴肅，還好隨著文章敘事的充實，一幅熱鬧、繁忙的嘉義景象逐漸成形，讓人不禁驚呼原來當年的嘉義這麼摩登。

阿里山林鐵及文資處將於24日在嘉義製材所舉辦「芬芳散策」新書發表講座及散策走讀活動，帶大家走入日治時期的老嘉義，體驗嘉義的老故事、新生活。（編輯：郭諭儒）1110713