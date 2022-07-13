里奇蒙聯準銀行總裁巴金（Thomas Barkin）周二表示，由於消費者受到通膨的衝擊，以及這場大流行帶動的商品需求回復到較為正常水準，美國經濟正在放緩。

巴金表示：「我絕對看到了經濟走軟的跡象，低收入家庭，以及在疫情期間需求激增的經濟領域尤其明顯」。

雖然目前美國的人力招聘仍然強勁，但巴金表示，他正在了解這是由潛在的經濟實力所驅動，還是雇主們考量到先前的缺工問題而決定先儲備人力。

為了抑制創下40年來新高的通膨，聯準會的貨幣政策正在以史上罕見的速度急速轉向。

巴金預期周三上午公布的6月消費者物價指數將進一步升高，他相信央行終將引領通膨率回到2%目標，但強調這可能是一場漫長的戰爭。

根據所採取的衡量標準而定，目前美國的消費者通膨數據是聯準會設定之目標的3到4倍。

巴金表示：「我預期通膨會下降，但不會立即、突然下降，也難以預測何時降溫，我認為要回落至2%將是一條較緩慢的路徑，而非一蹴可幾」。

聯準會在6月升息75個基點，且料將在7月會議再次升息3碼，該央行大幅升息引發美國經濟將陷入衰退的擔憂。巴金對此表示，美國有可能避開衰退，但這取決於控制通膨需要「破壞需求的程度」，而非勞動力供應和全球大宗商品價格的改善。