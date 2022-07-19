高盛執行長所羅門（David Solomon）周一表示，通膨已經深植於全球經濟，今年晚些時候情況是否有所改善目前仍不得而知。

所羅門在第二季財報發布後的電話會議上表示，我們看到在經濟裡通膨已經根深蒂固，而這個特別時期的不尋常之處，在於需求和供應都受到外部事件的影響，也就是這場大流行病和俄烏戰爭。

所羅門表示：「大型跨國企業執行長告訴我，他們仍然看到供應鏈裡的通膨持續存在。與此同時，我們的經濟學家則表示已有跡象顯示通膨將在下半年回落。但答案仍然不明，我們將密切關注」。

他並表示，隨著各國央行持續收緊金融環境以對抗通膨，本已動盪的各類資產市場仍將陷入震盪。基於市場波動將加劇、不確定性將增加，高盛將審慎管理公司所有資源。

高盛財務長Denis Coleman表示，考量經營環境面臨挑戰，公司將謹慎評估所有長期支出與投資計畫，他表示高盛將放緩填補職缺的招聘速度，也可能在年底恢復疫情期間大多暫停的年度績效考核。

受惠於強勁的固定收益業務，高盛第二季獲利僅下滑48%，表現優於市場預期。總體淨營收年減22.9%，為118.64億元，亦優於市場預期的106.7億元。經調整後每股盈餘為7.73美元，超出市場預期。