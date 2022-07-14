交通部觀光局將在7月15日起推出國旅補助，環保署更加碼推出綠點加碼補助活動！民眾只要在今年7月15日至12月15日期間，加入環保集點並入住合作的「環保標章旅館」，除了可獲交通部觀光局補助的優惠活動外，還可以另外獲得綠點住宿抵用金200元。

為推廣「用在地、惜資源、護環境」綠生活理念，環保署力推綠色旅遊，鼓勵民眾出遊時，可自備環保杯與盥洗用品減少一次性用品的使用；用餐可選擇綠色餐廳，吃多少點多少，不浪費食物；住宿就選住經環保署驗證符合「可回收、低污染、省資源」的優質「環保標章旅館」，減少旅遊時對環境的衝擊，一起旅遊愛地球。

環保署表示，今年7月15日起至12月15日止，只要下載「環保集點APP」並註冊登入，即可在電子優惠券兌換「悠遊國旅綠點有禮」活動優惠券；入住合作環保標章旅館並出示該優惠券序號，即可於現場結帳時每房折抵200元住宿費。

環保署提醒，本次活動名額為1500名，採「先住先用」方式，搶換電子活動優惠券不等同取得折抵名額哦，需完成現場入住現場折抵才能享用綠點優惠，若補助用罄「環保集點APP」會顯示已額滿。另外，若連續入住或同時訂兩房以上，只要透過不同環保集點帳號兌換活動優惠券，就可以一次使用多張券，享受更多折扣。

依環保署現行公告全台僅有38家業者符合「環保標章旅館」，環保署管考處處長簡慧貞表示，目前綠點會員全台已有近80萬人，也呼籲業者只要符合相關申請條件就可以來申請加入。