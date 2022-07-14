交通部今天於行政院會報告金門大橋工程施工進度，交通部簡報指出，金門大橋橋梁結構預計7月22日合龍，以10月中旬通車為目標趕辦。

金門大橋為國內第一座大規模跨海大橋，地處金門本島及烈嶼之間，全長約5.4公里，其中約4.77公里位於海上，以百年大橋年限設計。為落實政府照顧離島居民政策，順利執行金門大橋建設計畫，由交通部指派專業工程機關高速公路局協助金門縣政府辦理本計畫。

交通部表示，金門大橋完成後將經由穩定陸運運輸，串聯大、小金門主要公路系統，將大、小金門聯結成一完整區域，並可帶動地方整體繁榮與進步及促進觀光產業，為我國近年重要的大型公共建設。

交通部說明，金門大橋工址位於水深 23 公尺的金門水道，每日潮差最大6公尺及強勁海流每秒1.4公尺，東北季風盛行時平均風速高達8級、瞬間陣風10級，夏季則盛行西南湧浪，低溫、強風大浪，增添大橋施工之艱辛及對施工人員體力嚴酷考驗，而海底堅硬花崗岩地質及傾斜岩盤，使海中基樁鑽掘過程容易造成坍孔、鑽頭磨損嚴重及鑽桿損壞，沈潛於海中的鋼箱圍堰，則日夜受最大5000噸浮力及海浪反覆衝擊。

此外，主橋高粱穗心橋墩造型多變及上構預鑄節塊於40公尺高空精密接合等也是金門大橋工程的挑戰，面對金門大橋種種技術挑戰及艱難，施工團隊逐步解決各項問題，整個大橋工程進入最後階段，氣勢宏偉壯觀，可望如期在10月中旬通車。