近來迷途蝙蝠通報多，黃金蝙蝠館傳授處置方式。（蝙蝠館提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣水林鄉黃金蝙蝠館近日接獲不少民眾通報「蝙蝠迷路了」，館方表示，7月是蝙蝠育幼期，母蝠會帶著幼蝠外出覓食，小小蝠一不小心就會跟丟，有時母蝠也會誤闖民宅。民眾若發現迷途蝙蝠，可撥打1999聯絡救援單位，或進行簡單處置後助蝙蝠母子團圓，「把蝠到變福報」。

水林鄉曾有全台最大黃金蝙蝠群聚，蝙蝠達人張恒嘉因此成立黃金蝙蝠館，致力保育黃金蝙蝠及其他種蝙蝠。近來蝙蝠館接獲不少通報，包括母蝠飛入民宅、幼蝠掉落住家陽台等，若不妥善處理，這些迷途蝙蝠很可能因受困無法覓食而死亡。

張恒嘉表示，日前曾接獲麥寮鄉民眾通報，有黃金蝙蝠飛入家中，蝙蝠館人員到場後，發現是1隻授乳中的母蝠，判斷要是把牠帶回檢查，在棲地等母蝠餵食的幼蝠可能出現問題，決定讓牠喝一點水後野放。

張恒嘉說，每年7月是蝙蝠育幼期，有些母蝠會帶著較大的幼蝠覓食，因此常發現幼蝠迷途情況。民眾要是發現幼蝠，可戴上手套、口罩，先檢視蝙蝠有無外傷，如果受傷了，請打1999聯絡救援單位；沒有外傷，則查看四周環境找出母蝠位置，把幼蝠放在媽媽附近。

萬一找不到母蝠，可用棉花棒沾水置於幼蝠嘴前，讓牠自行舔舐，再找一個空盒子，裡面鋪上軟布，固定在可能有母蝠出沒的牆面，避免陽光直射，許多母蝠會在親子分散後，回到去過的地方尋子。

張恒嘉指出，水林鄉曾有過全台最大的黃金蝙蝠群聚，數量達上千隻，卻於2020年全數消失；北港鎮北港糖廠的樹木群中，也有過上百隻黃金蝙蝠群聚，現在也都找不到了，研判與棲地破壞、農藥汙染、光害等有關，有賴大家一起來關注保育牠們。