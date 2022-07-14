台中第二市場附近一家爌肉飯店昨(13)日晚間發生鬥毆事件。4名男女客人前往成功路某爌肉飯店用餐，結帳時因200元的啤酒錢該誰來付起爭執，雙方一言不合大打出手，造成3人受傷，送醫後均無大礙。警方獲報到場，但4人都不願提告，但警方訊後仍依違反社會秩序維護法移送法辦。

台中知名爌肉飯鬥毆，為了2百啤酒錢沒人出 ，4好友上演大亂鬥。(民眾提供)

根據警方調查，13日20時54分許，警方獲報於成功路某小吃店有打架情事，警方立即啟動快打警力到場，到場後已無肢體衝突狀況。

員警清查，現場鬥毆的4名客人，分別是張男及與林姓女友人，以及林男及林姓女友人，4人為朋友關係，雙方因酒錢買單問題起口角，當場引發肢體衝突。

衝突過程中，林男打了張男的林姓女友人兩巴掌，張男立刻反擊與林男扭打成一團，還用酒杯砸林男頭部，導致頭部流血受傷。整起事件造成林男、張男、林女（張男女友人）有輕微擦挫傷。

傷者經協助送醫後都無大礙，初步了解雙方均不提出告訴，經警方調閱監視器釐清案情，全案依社會秩序維護法移送裁罰。警方強調，將秉持毋枉毋縱、貫徹維護治安的決心，呼籲民眾切勿藉故生端，警方絕不容許不法行為挑戰公權力，務必將不法分子繩之以法，以維護市民安心的生活環境。