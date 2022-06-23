台中第二市場知名魯肉小吃攤，消費者口角爆衝突，雙方人馬鬥毆，釀1死4傷。（民眾提供）

中市第二市場知名魯肉飯小吃攤今晨因消費者口角爆鬥毆，釀1死4傷悲劇。據了解，黃男等5人酒後在清晨6時許到場吃早餐，點餐時，另方約10人抵達，雙方互不認識，一度發生口角，黃事後打手機邀人，疑遭對方認為在「撂人」，再爆衝突鬥毆，現場桌椅齊飛，黃等5人掛彩、對方逃離。其中，黃的頭及胸部遭重擊受傷，已無心跳呼吸，經送醫不治。

台中市警局第一警分局表示，涉案10人分乘3輛自小客逃離現場，警方已掌握相關監視影像，鎖定車號及特定犯嫌、以車追人，擴大偵辦追緝。警方並強調，對不法情事絕不寬待，務必將不法份子繩之以法。

據了解，該黃男等5人到知名魯肉飯小吃攤吃早餐，點餐時，對方一行約10人抵達，其中一人趨前詢問黃：「有認識嗎？」，黃否認，現場氣氛一度陷入緊張，經人出面安撫平息，原已化解。

隨後，黃男現場撥打手機邀友人來吃早餐，豈料，引發對方不滿，懷疑他在「撂人」，雙方爆發衝突、大打出手，現場陷入混戰，連實木、塑膠及白鐵桌椅都被拿來互砸，黃等5人寡不敵眾全部掛彩，對方則逃離現場。

警方獲報到場，現場一片狼藉，黃男頭部及胸部無遭鈍物重擊，傷勢嚴重已無心跳呼吸，協助將5人送醫，黃男經急救後不治，其他4人均手腳僅受挫擦傷，並無大礙。