桃園領航猿今日宣布與福爾摩沙台新夢想家雙方達成協議，桃園領航猿將以球員林耀宗、吳家駿交易台新夢想家2022年首輪選秀權及前鋒成力煥，經聯盟審核確定此案成立。

成力煥自2020年加入PLG聯盟迄今，兩賽季總計平均上場時間25分58秒，貢獻場均9.7分、3.3籃板，投籃命中率40.27%、三分球命中率30.49%，擅長切入與轉換快攻，領航猿總教練卡米諾斯認為其場上無持球打法以及投射範圍廣的特質，都相當符合團隊文化，也助於增添團隊進攻火力，另外，具備優異防守能力的他，也曾於PLG第一季獲得年度第一隊與防守第一隊的肯定。

教練卡米諾斯表示：「綜合評估過往數據，力煥能夠有效降低對手投籃效率，為團隊設立一個高防守強度的標準，進而提升團隊整體的防守強度，強化團隊的防守網，對於戰力能有大幅提升。」

這次領航猿交易前鋒林耀宗與後衛吳家駿予台新夢想家，球團感謝兩位球員多年來的付出，林耀宗加入璞園體系近八年，自2014年加入SBL璞園建築籃球隊，2020年轉戰PLG桃園領航猿，以優秀的彈跳能力驚豔眾人，曾於單場搶下19個籃板締造個人PLG賽季最佳紀錄，場上的拚勁有目共睹；而吳家駿則自2016年SBL賽季即披上璞園戰袍，迄今六年時間，以優異的傳導與組織能力帶動團隊進攻，為球隊倚賴的後場指揮官，2021-2022球季轉戰PLG，第一年即繳出多場比賽得分上雙的好表現外，更有單場22分，三分球投五中五命中率百分百的精采演出，領航猿祝福兩位能持續發揮所長，帶來精彩的表現，在接下來的籃球路上發展順遂。

這次交易除雙方球員陣容異動外，桃園領航猿亦獲得夢想家首輪選秀權，將於2022年選秀獲得首輪第一、三、四順位共三個選秀權，對此，總經理陳信安表示：「針對本次選秀名單，內部都持續討論中，會考量整體戰力做出最好選擇，橙客們請拭目以待，持續為桃園領航猿新球季加油。」