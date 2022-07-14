「壹起飛建設」首度進軍岡山，基地選在岡山區鹽埔段，緊鄰87期重劃區旁、鄰近典寶溪滯洪池，推出「聚賢匯」新加坡式建案，今天公開。（柯宗緯攝）

高市岡山區隨著高捷岡山路竹延伸線開工、南岡山捷運站前育樂、醫療等逐步到位，新興生活圈蔚然成形，加上台積電將進駐楠梓利多，帶動建商搶進岡山插旗，更有預售案開價站上3字頭。

岡山重大建設齊發，南部半導體產業S廊帶、軌道經濟、商場進駐等多重話題發酵。「壹起飛建設」首度進軍岡山，基地選在岡山區鹽埔段，緊鄰87期重劃區旁、鄰近典寶溪滯洪池，推出「聚賢匯」新加坡式建案。

「壹起飛建設」董事長陳冠霖提到，近幾年岡山生活圈發展突飛猛進，在台積電投資帶動下直接受惠，加上2024年將完成與台鐵共站轉乘的捷運岡山站、號稱「岡山版農16」的87期重劃區、岡山樂購廣場、秀泰影城及高醫岡山分院等公共建設和民間投資陸續到位，生活機能強化、房市買氣旺盛，區域房價已上看3字頭。

陳冠霖指出，「聚賢匯」禮聘張甡壽建築師規劃設計，以新加坡式華廈輕豪宅建築風格，鎖定講究高品質、高品味的首購族及換屋族，第一期主力產品規畫16戶、29-33坪、3房格局，樓高5層，單層2戶配一部電梯，每坪開價30至32萬元。

壹起飛建設執行長蔡宗叡表示，「聚賢匯」更首創高雄電梯公寓10年防水保固，交屋再送GOGORO。另外，針對賞屋客也祭出幸運抽活動，「百分百純蜂蜜、無印良品購物袋、樂購廣場秀泰影城電影票」好禮三選一；簽訂加碼送「炭黔燒肉」岡山店全家福歡樂套餐（4人份價值3680元）。