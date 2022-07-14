新竹市政府獲營建署補助，投入2.6億元改善香山區中華路四段（中山路口）至中華路六段（內湖路口）共30處路口，全長8.5公里，著重路口纜線下地、退縮行人穿越線、新設行人庇護島及人行道、新增左轉專用道，同時改善城市景觀，預計今年底動工、2023年下旬完工。

代理市長陳章賢指出，早期台灣道路工程「以車為本」，缺乏行人路權優先觀念，市府推動竹市步行環境改善計畫，並將減法美學導入公共工程，今年4月獲「提升道路品質2.0」核定補助，優先辦理香山區中華路30處路口道路環境改善工程。

相關工程已進入規畫階段，市府工務處說明，工程分三大部分，一是為提升行人安全，退縮行人穿越線、增設行人庇護島及人行道，串聯行人徒步空間，二是為讓交通安全順暢，增設左轉專用車道，有效分流轉彎車與直行車。

三是提升街道景觀，規劃道路鋪面改善、纜線下地、號誌共桿，另進行局部中央分隔島及人行道設施帶植栽綠美化，但考量中華路路樹受限位置臨海及樹穴較小等原因，將優先改善加寬路段分隔島，選用適合樹種示範，營造中華路為綠色景觀路廊。

市府也指出，連同舊城區東大亮點計畫、一平方公里纜線地下化、新竹之森共完成57處纜線下地，今年再針對香山區中華路30處、光復路綠門戶5處、馬偕停車場3處、兒童醫院周邊2處、經國鐵道、東光路3處及公道三路周邊7處等路口改善，屆時全市累計改善路口達108處。