私校教師因勞資爭議及工作權問題不惜上街頭抗爭，凸顯師生人權待保障，監察院指出，教育部長期漠視私校教師基本工作權益，導致教學現場中遭遇實質壓迫，已構成人權侵害，不符經濟社會文化權利國際公約，教育部也無積極因應策略，核有怠失，監察院糾正教育部。

監委賴鼎銘、王美玉指出，我國在高等教育普及化及少子女化趨勢延燒下，私校處於存亡關頭，未來部分學校恐持續面臨減班甚至停招或停辦困境，立法院日前雖通過「私校退場條例」，惟10年內預估將有近3成大學生源不足，20年後國中以上學齡人口更將直接減半，值此之際，高教持續衝擊早是可預知趨勢。

監委調查發現，目前部分私立大專校院教師面臨基本授課不足及嚴重欠薪、減薪問題，近5年教育部雖已處理14校教師減薪爭議事件，但是在私校停辦改制等退場過程中，校方要求教師減薪或欠薪、鐘點費打折、義務教學、奉獻超鐘點或扣減之情事屢見不鮮，教育部僅消極處理未經協議之情形，其餘不當事件則未積極清查或有效解決。

監委指出，某私立大學南部校區教師群所提供超鐘點費概計，教師平均超鐘點時薪疑僅有近28元，或實習課鐘點費時薪15.12元，甚至低於最低工資等情，形同變相減薪及嚴重剝削情事，損及工作權甚鉅，事關人權保障且極其不利大學教育品質，實難僅以內部協議或契約自由一概論之，教育部遲未積極整頓改善，亦未能機先防範嚇阻，實有疏失。

監委表示，由於有關教師教學無關工作定義及範圍不明，私校雖以契約合意為準，尤其部分私立大專校院以教師聘約能否存續，半強迫教師兼任行政工作，甚以招生成效綁定考績，卻未核實給付行政職務加給，亦未按比例核減授課鐘點數，致教師額外負擔諸多不合理工作，相關爭議事件層出不窮，教育部迄未清查處理，顯有怠失。