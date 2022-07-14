高市警局鑒於暑假期間，是學生族群考照熱潮，許多學生一拿到駕照隨即揪團駕車出遊，但對於交通工具控制能力尚未成熟，且因不熟悉車輛性能及缺乏安全防禦駕駛觀念，進而提升事故風險。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄市警察局鑒於暑假期間，是學生族群考照熱潮，許多學生一拿到駕照隨即揪團駕車出遊，但對於交通工具控制能力尚未成熟，且因不熟悉車輛性能及缺乏安全防禦駕駛觀念，進而提升事故風險。警呼籲：父母暑期多關懷子女駕車安全狀況。

日前橋頭區19歲葉姓男子騎車外出，高速行駛中太慢注意到與前方杜姓女騎士的行車距離，又因天雨路滑煞車不及撞向杜女，造成杜女機車毀損、腳部受傷。雖然葉男事故中沒有受傷，但因自己疏忽，不僅造成愛車毀損外，還要賠償杜女醫藥費以及機車維修費。

高雄市警察局交通大隊統計高雄市今年1至6月份青年學生交通事故，共計發生全般交通事故件數達3632件，月均量為605件。進而分析車禍肇事主因，有未注意車前狀況、未保持行車安全距離、未依規定減速、違反號誌管制、轉彎未依規定、超速、疲勞駕駛等。

市警局指出，統計今年7月1日暑假開始至12日之青年學生違規，取締無照駕駛580件、違規轉彎612件、闖紅燈698件、超速9件；事故方面，目前發生交通事故131件，相較今年上半年月均數及各類事故發生數均有下降趨勢，呼籲父母針對青年學生暑假期間，多關懷子女駕車安全狀況。

根據交通部道路交通安全督導委員會所訂「四季交安」政策，第三季主軸為安全駕駛，以不超速、不逼車、不無照駕駛等三項宣導執行，警方呼籲防制交通事故人人有責，以有限警力取締違規非治本方法，需要民眾一起通力合作，共同遵守交通規則，建立尊重路權及防禦駕駛觀念，始能將事故發生減至最低。