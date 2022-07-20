高雄一名男子於7月18日下午在楠梓街頭當街咆嘯，楠梓警方到場制止他，以免傷害民眾。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

高雄市34 歲張姓男子於日前在楠梓區楠梓東街與楠泰路口，因不明原因持伸縮棒當街咆嘯。民眾發現後報警，警方到場了解狀況後，通知消防局協助男子就醫，並觀察後續情形。

楠梓警分局楠梓派出所20日說，於7月18日下午1時許獲報，警員到場察看。當時張姓男子持伸縮棍當街咆哮，警員發現這名男子駕駛的自小客車停在路口，且車門未關。張男手持伸縮棍，逢路人就嗆聲。

街坊鄰居向員警反映，張男事發前就駕車停在路口猛按喇叭，隨後持棍下車，情緒激動，不停使用伸縮棍砸敲地面與路燈桿。他看見附近民眾探頭查看，還持棍作勢攻擊。

員警當場告誡並要求交付張男持有的武器，不料張男不僅不聽制止，還不斷挑釁。警方基於秩序維護與交通順暢，並防止事端擴大，員警現場除依法告知事由施以管束並通知家屬到場，帶回派出所後，聯繫醫院線上評估，張男行為已達強制就醫要件，立即會同救護人員將他強制送醫。

此名男子之前沒有身心狀況的就醫紀錄，警方呼籲民眾要多關心家人，若有發現狀況，請盡早就醫。