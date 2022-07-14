南投草屯鎮康建生技公司發生槍擊案造成4死，據員工指出，槍手將員工趕進廁所後關門，他們聽到幾聲槍響，開門後看到有人倒地；警方則表示，凶手犯案後已騎機車逃逸。

位在南投縣草屯鎮的康建生技公司今天傍晚發生槍擊案，造成4死1傷，4名死者為康建公司負責人賴敏男年約70歲的弟弟、公司園藝課劉姓課長、賴男40歲的女兒以及45歲的張姓女員工，至於賴敏男也受傷，被送往台中榮民總醫院急救。

南投縣警察局草屯分局長康健浚接受媒體聯訪說，分局下午5時左右接獲報案指稱，草屯鎮康建生技公司傳出命案造成4死，有1名傷者送醫急救，警方已掌握槍手行凶後，戴著帽子、蒙著臉騎機車逃逸，他們已調閱路口監視器畫面，循線追緝中。

生技公司員工則指出，行凶男子身高約180公分，身材精壯，疑似先在公司外觀察環境地形，等到公司下班後，男子先在公司外殺害賴敏男的弟弟、劉姓課長，接著進入公司先要求留下來的員工把手機交出並說「放心，我不會傷害你們」，把員工趕進廁所後關門，隨後員工聽到廁所外有衝突聲響、類似槍聲，開門時就看到賴敏男及女兒、女員工倒地。

康建生技公司網頁資料指出，公司在1991年成立，致力於研發具保健功效的菇菌類產品，是台灣少數具備全套生產流程的菇菌類保健食品研發製造中心，為全方位藥用菇菌類生產公司。（編輯：黃世雅）1110714