大同(2371)跨足風電產業，在新營運模式利好下，本周日K連3紅，今股價站回月線。

大同總經理蔡維力表示，大同過去在太陽能發電已經投資不少案場，而與西門子在風力發電的合作，更將大同的綠能事業群帶入了新的一個篇章。作為一家百年上市企業，大同在政策持續推動設備國產化的趨勢當中，自然不會缺席。

蔡維力談到集團組織調整表示，企業成長過程需要適時調整，同時針對環境變化找到合適方法，大同的組織微調不會停止，調整方向會更有競爭力，同仁也能更有活力。

至於土地資產開發，他說，不同土地有不同時程，機電事業也會持續拓展，兩個事業的生命周期不同，並不會特地訂什麼樣的配置比例。

大同今年上半年營收為145.7億元，年增4.27%。大同今年第一季合併營收76.6億元、年增16.7％，歸公司業主淨利5.23億元、年增274％，每股純益為0.22元，優於去年同期每股淨損0.13元，創下連續四季獲利的記錄，自去年第二季起至今年第一季，每季每股純益分別為0.36元、0.32元、1.03元、0.22元，為長達十餘年來首見的連續四個單季獲利。