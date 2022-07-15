大陸浙江省一對母女對話的影片爆紅，一位女童與媽媽閒聊時脫口說出「爸爸摸一個阿姨的肚子」，還說她有看到照片，讓媽媽很緊張，擔憂該不會是老公出軌了。接著女童拿來爸爸的手機，翻出照片給媽媽看。結果這位人妻一看傻眼，因為照片中的是年輕時候的自己，烏龍狀況引起網友討論，不少人笑歪直呼，媽媽被女兒套路了！

根據陸媒《萬象新聞》報導，大陸浙江省一位女童與媽媽閒聊時，脫口而出「爸爸摸了一個阿姨的肚子」，還有一張照片，讓媽媽聽了很緊張，以為老公偷吃還留下證據讓女兒看到了。隨後便拿出零食誘惑女兒說「你有辦法能讓我看到那張照片嗎？」女童興高采烈的答應了，還再三確認說「我給你看了以後，你要記得給我好吃的喔！」

後來女兒拿來爸爸的手機，展現給媽媽看那張疑似「外遇」的照片，還指著照片中的阿姨說「就是這個臭女人！」而女童媽媽一看卻發現照片裡的根本是她本人，那張照片是她當初懷孕時，與老公一起拍的孕婦寫真。而這樣的搞笑的結局讓她瞬間哭笑不得，才知道原來一切都是烏龍一場，也忍不住反問女兒說「你知道那個壞女人是我嗎？」而女兒傻傻的問說為什麼呀？她明明就有一個大大的肚子。

無奈之下，她只好耐心向女兒解釋說，因為這是你很小的時候拍的照片，當時還在媽媽的肚子裡面，我還沒把你生下來。貼文引起網友討論，不少人笑歪直呼，媽媽虛驚一場，沒想到人生裡面走過最長的路，竟是女兒的套路（網路用語：精心策劃算計敵方）。「我兒子看著結婚照的我，喊姐姐」、「（女兒）騙到好吃的，是媽媽草率了」、「走過最長的路，竟是女兒的套路」。