煤炭、電價都處高檔，下半年水泥旺季遇上逆風，營運恐將有壓，水泥股多頭人氣低落，台泥(1101)、亞泥(1102)跌幅都在1%以上，嘉泥(1103)、東泥(1110)等紛紛壓低整理，水泥股指數跌幅超過1%，成為盤面上的弱勢族群之一。

2022年初開始以來，大陸零星疫情封城控管，不少地區水泥價無法支撐，再加上房市需求低，建案開工數下降，再加上，煤炭價格持續在高檔，以及台灣國內電價大漲，都對水泥業產生干擾，法人指出，下半年雖為水泥業傳統旺季，但業績恐將受到壓抑，想恢復過去幾年的榮景並不容易，全年度營運表現保守以待。

亞泥董事長徐旭東在日前指出，油價和煤價不會無止盡的一直漲上去，隨著疫情解封及持續進行的錯峰生產、減量置換政策，市場供需將漸趨平衡，大陸地區下半年有機會因遞延需求出現而推升水泥量價齊漲。至於在台灣地區，預期水泥需求總量應仍會較去年成長。

嘉泥多元佈局的觀光領域，日本沖繩國際通目前已漸走出疫情的陰霾，已取得旅行團訂單，沖繩豐崎酒店規劃中，目標2025年對營運展開貢獻。台灣則轉投資雲朗觀光，計劃透過轉投資來參與國內觀光旅宿業。