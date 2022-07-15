李鴻淵藏身在該養生會館內未對外開放的5樓夾層。（民眾提供／張亦惠台中傳真）

李鴻淵的同鄉為該養生會館的經理被警方帶回調查。（張亦惠攝）

警政署長黃明昭在台中中清路攻堅現場說明相關案情。（張亦惠攝）

昨天傍晚南投草屯發生一起駭人聽聞的槍殺命案，康建生技前員工李鴻淵槍擊5人，共4人死亡1人重傷，康建生技負責人賴敏男生還，目前還在台中榮總加護病房觀察中，他逃亡的過程故佈疑陣，棄車、棄手機，昨天晚上7點多抵達位於台中市北區的養生會館藏匿，警方今天中午前往部署，下午2點半左右將他逮捕並送往南投縣刑大接受調查。

李鴻淵昨天傍晚犯案後，騎著死者的機車逃逸，並未返回住處，反而預先將手機留在雙東里住處，故佈疑陣讓警方攻堅卻撲空，他犯案後，先是騎摩托車逃逸，再棄車換計程車到霧峰向過去的同事借跑路費用後，昨天晚上7點半左右，搭車前往位於台中市中清路上的養生館藏匿。

至於為何能藏匿在養生館夾層還能洗澡，據警方調查，該養生館的經理是李鴻淵草屯的同鄉，因此收留他，讓他藏匿5養生館未對外開放的5樓夾層、並讓他使用4樓的員工宿舍浴室盥洗，該經理目前也被警方帶回偵辦。

警察在現場共查扣3把手槍90式改造手槍，李鴻淵落網時，身上後揹包、腰包內各有1把手槍，手提塑膠袋內還有1把，共3把手槍及170多發子彈，幸現場未駁火，警方不花1槍1彈就將嫌犯帶回。