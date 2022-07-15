為瞭解金融業對消費者是否落實「公平待客原則」，金管會已連續4年對銀行業、綜合證券商、壽險公司及產險公司進行書面評核，檢視前1年落實情形；金管會近日公布111年評核結果，其中，華南產險獲評核為產險業排名前25％的五家業者之一，證明華南產險近年落實友善服務及客戶關懷經營有成。

華南產險副總經理暨發言人林適祺表示，華南產險一向重視保戶權益，在科技數位化的時代，以「前瞻思維，主動出擊」擁抱數位科技，創新商品與服務，不斷精益求精，以「成為客戶首選」的願景來努力；在「公平待客原則」評核能獲得產險業界前25％，感到相當榮幸，顯示華南產險這些年在公平待客方面深耕有成，服務品質備受肯定。

林適祺表示，「公平待客」是金管會近年來積極推動的重要政策之一，華南產險也相當重視公平待客原則之理念，自105年起即成立「公平待客委員會」，由董事會及高階主管親自領導推動，多年來從各面向規劃與推動公平待客藍圖，以精進公平待客原則相關作為，並對內持續宣導，將其融入企業文化及落實日常運作，以展現對公平待客的高度重視。

華南產險近年來在友善服務和客戶關懷上做了許多努力，各項指標皆是以落實及精進「公平待客」為最高原則，像是為照顧弱勢族群及因應疫情，開發及推動相關保險商品；建立理賠關懷服務及滿意度調查機制，瞭解客戶需求並增進互動；運用AI人工智慧，導入「智能機器人華GOGO」智能客服服務；舉辦各項公益活動、落實公益關懷；進行員工教育訓練以增進公平待客意識及建立公平待客文化等。