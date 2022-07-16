犯下南投生技公司槍殺案的兇嫌李鴻淵15日遭逮捕，身分曝光後也不斷遭起底，如今前科也曝光，早在20年前，就曾犯下傷害罪，猛毆身障鄰居，遭法官當庭訓斥「以強欺弱」，判處4個月有期徒刑。

判決書指出，事件發生在民國91年12月9日晚上10點，當時李鴻淵欲將車子停在邱姓鄰居住家前，進而與對方發生口角，很快李鴻淵就失控，動手毆打，邱男見狀趕緊閃避，並按下賴姓鄰居門鈴求助，但還是被勒住脖子，壓在地上狂毆。

賴姓鄰居看到後緊急將2人分開，並要邱男返家拉下鐵捲門，避免衝突擴大，但早已醉醺醺的李鴻淵不願罷手，仍持續叫囂，狂踹鐵捲門要邱男出來面對，趁邱男開門時又試圖闖入對方住家，好在邱男趕緊拉下鐵捲門躲過，李鴻淵則是撞到鐵捲門鼻樑受傷流血。

李鴻淵事後辯稱是邱男先持鐵條打人，但由於事證明確，遭法官當庭訓斥以強欺弱，事後只想用矯飾之詞卸責，相當不可取，依傷害罪判處4個月有期徒刑，可易科罰金。

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