湯姓男子不滿邱姓鄰居屢屢檢舉愛犬亂吠，17日下午酒後上門理論，卻遭邱姓父子痛毆致死，桃檢訊後將父子依殺人罪嫌聲押，法院認為邱男持金屬水管持續重擊，見湯男倒地仍未停手，有殺人和重傷致死罪嫌重大，且和邱父口供不一，裁定收押禁見，邱父仍在審理。

50歲湯姓死者與52歲邱男住在平鎮中豐路段巷弄內的透天厝，兩家就在斜對面，湯是愛狗人士，家中飼養米克斯犬，因狗狗關在家中常傳出吠叫聲，邱多次找上門，希望湯男把狗教好，不要亂吠亂叫，也多次向桃園市政信箱檢舉狗吠噪音問題。

湯男不滿屢遭檢舉，昨下午趁醉意上邱家理論，2人一言不合愈吵愈凶，邱持家中鐵棍猛打湯男，78歲邱父也拿掃帚加入戰局，其他鄰居見狀趕緊報案，警方到場發現湯頭部血流不止倒地，叫救護車將他送醫，仍在下午4時許不治，邱姓父子被依殺人罪嫌送辦，檢方訊後聲押父子，並將會同法醫相驗，釐清湯男確切死因。

邱男坦承動手，辯稱沒想到會害命，但法官調閱監視器發現，邱男持金屬管子朝赤手空拳的湯男頭部、腹部、背部等身體部位重擊，見湯遭擊中頭部倒下不動後，仍持續揮打，認定有殺人、重傷致死罪嫌犯嫌重大，且邱男和邱父供詞不一，2人為父子且同為被告，恐有串證之虞，裁定收押禁見。