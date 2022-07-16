台北市政府今天與上海市同步宣布，2022年台北上海雙城論壇，確定在7月19日採視訊進行，規模也縮小許多，除了沒有舉辦分論壇，整個時程僅1.5個小時，屆時雙邊由兩市市長率相關局處主管及人員出席論壇，台北市政府主要會以副市長彭振聲代表演講。

由於台北市長柯文哲年底卸任，這也是他任內最後一場論壇。雙城論壇舉辦時間昨日走漏，遭到台北市議員集體砲轟，認為柯文哲有違雙城論壇預算但書「共機、共艦若持續擾台，預算將不得動支」，逕行舉辦雙城論壇，雖然柯文哲下午在議會備詢時不願承認，但今上午便與上海市府同步發布新聞稿證實此事。

台北市政府指出，台北市與上海市致力成為一座以永續發展為目標、有能力面對各種災害衝擊，並且可以透過系統調整而快速恢復、應變，同時兼顧人文發展的韌性城市。因此，今年雙城論壇以「韌性 永續 人文」為主題，並規劃兩市副市長就「節能減碳 淨零排放」議題發表主題演講，分享兩市面對氣候變遷挑戰的因應政策及具體作為。

另外，今年雙城論壇規劃在循環經濟、智慧交通及圍棋運動等領域，由雙方業務主管局處簽署合作備忘錄；在循環經濟方面，雙方不定期進行兩市循環經濟政策推動相關的資訊、經驗與成果分享，實質促進產官學界交流；在智慧交通方面，雙方互相分享智慧交通推動經驗及成果，互邀參與對方城市舉辦的智慧交通相關活動；在圍棋運動方面，雙方將推動兩市圍棋運動賽事，共同提升兩市圍棋運動選手的競技水準，增進圍棋運動教練等專業人員的交流。但考量兩市疫情影響仍在，雙方決定今年不舉辦分論壇。

台北市政府強調，柯文哲對於兩岸城市交流，始終秉持「面對問題、解決問題」的務實態度與「促進交流、增加善意」的基本原則，藉由論壇平台增加相互對話及交流機會，並期盼兩市一年一度的雙城論壇，持續穩健務實交流，累積更多善意和互信，共創進步雙贏。