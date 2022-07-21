年底台北市長之戰引發各界關注，台北市長柯文哲昨(20日)接受宅神朱學恒專訪時，被問及對於民進黨台北市長參選人陳時中有何看法？他批陳第一年防疫做得還好，人家說他那時很小心、謹慎，後來就有「大頭症」；他更強調，「當時擋BNT，這個我不原諒他」。

朱學恒在專訪中問柯文哲，陳時中說他背後有智囊團、有一堆政策內容？柯回應，陳時中有一個問題就是不可以政治凌駕專業，要相信專業，「要支持陳時中的，我就會問他高端疫苗你真的吞得下去嗎？我不是醫界的不會生氣，但是在醫界就會知道，這個真的是亂來」。

柯文哲質疑，你想想看高端疫苗與Novavax疫苗使用同一個技術，但Novavax在去年10月拿到緊急使用授權（EUA），高端卻是去年6月拿到，「你跟我講台灣的生化科技比美國強，這種話我實在講不出來。」

柯文哲說，疫情來大家第一次，從來沒遇到過，但從頭到尾，第一年防疫做得還好，人家說他那時很小心謹慎，後來就有「大頭症」，覺得自己很厲害、比較沒那麼用心，不然理論上韓國、日本、新加坡等疫情發展比台灣早2個月爆發，台灣應可以有時間做準備。

柯文哲進一步說，到後面疫苗、快篩、PCR沒有規劃好，尤其是兒童疫苗一開始也沒有準備，沒有規劃好，我最氣的是，給家長填完莫德納同意書後，後來又說BNT就來了，「這等於折磨人。」他進一步說，「其實我很擔心，只要想到高端疫苗那種背後....還有當時擋BNT，這個我不原諒他」。