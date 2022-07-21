台北市長柯文哲過去自稱智商157，常常吹噓他聰明又用功，甚至還發表過「愚人的問題智者無法回答」等經典言論，卻被民進黨台北市長參選人陳時中嗆說「小孩子才講智商」，21日上午他赴台北保安宮參香時再度開嗆，直言不是智商低這輩子就完蛋，也不是智商高就一輩子飛黃騰達；至於為何屢對柯開砲，他則說「柯市長見解蠻多的」，當然回答得也多。

【LIVE直播】才為「萬華破口說」道歉 陳時中今再赴保安宮參拜｜2022.07.21 @中時新聞網

陳時中投入選戰後一連數日都是宮廟行程，昨晚他接受政論節目專訪時，談及柯文哲常說自己智商很高，但他想向大家表達的是，「智商是小孩的事情，小孩子才會講這些啊」，大人有人生經驗，到了一個年紀後，重點是到底對自己的人生負責什麼事情。

他今早再被媒體詢問是否有測過智商、認為智商多少才能市長，陳重申，人到了一個年紀之後，基本上是看自己努力，也就是怎麼努力怎麼收穫，而智商是小時候的各種評量基礎，「不是智商低這輩子就完蛋，也不是智商高就一輩子飛黃騰達」， 重要的是看怎樣努力，怎麼栽就有什麼樣的結果。

由於昨晚陳時中接受專訪時屢屢對柯文哲開砲，卻對國民黨參選人蔣萬安、民眾黨擬推派的北市副市長黃珊珊較無討論，他則強調，因為兩位並沒有提出太多見解，很難有交叉討論，還嘲諷說「倒是柯市長見解蠻多的、問的也多」，所以他當然回答得也多。