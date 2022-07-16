香港行政長官李家超今表示，過去有人刻意誤導青少年，把國民教育污名化，特區政府會推展愛國主義教育，培養國民身份認同。

李家超在「愛國教育支援中心」開幕儀式致辭時表示，青少年是香港的未來，也是一國兩制的接班人，中心的成立可見香港的愛國教育進入新的里程。

「愛國教育支援中心」由教聯會籌辦，將會舉辦學生學習活動及教師培訓課程，在全港中小學及幼稚園，推動愛國及國家安全教育。