影／陳時中稱政務官體系是「自由業」？ 今到場宣傳衛福部新書「戰疫堡壘」

民進黨台北市長參選人陳時中今（12）日出席集中檢疫所防疫紀錄《戰役堡壘》新書發表暨感恩茶會。針對專家質疑，陳時中表示台灣在買疫苗、藥物等都算早；而投入選戰後，衛福部長的接班人選是否已經出爐，他則表示「還沒找」。

陳時中今日出席《戰役堡壘》新書發表暨感恩茶會，對於被外界認為是「畢業典禮」，他認為「不能這樣講！」陳時中說，《戰役堡壘》主要是檢疫所的辛勞，本來應該在整體疫情結束後才完成，但因為過程中相關人員非常辛苦，希望大家給檢疫所同仁鼓掌、拍手，讓大家更有力氣往前走。

「把出書和選舉連在一起是不公平的事」，陳時中表示，這本書完全是向檢疫所英雄致敬、打氣，把重要的事實記錄下來。他也回憶剛開始在山上設立集中檢疫所時，一度引發居民反彈，經市政府溝通後才成功。

針對有專家質疑指揮中心在疫苗、口服藥、快篩等都沒有做好整備，陳時中認為台灣在疫苗上，包括整體計畫起頭算早，只是中間有波折、干擾，幸好有很多人幫助，加上口罩策略的成功，形成善的循環，讓疫苗及時到位；藥物使用量達到近8％的確診人數，比美國還要高，值得驕傲。

至於投入選戰，陳時中則表示辭去衛福部長的時間要看中執會結果，並說目前還沒有找接班人；民調輸給蔣萬安，他也僅回應「我沒看到那樣的民調」。