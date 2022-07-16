曾擔任過內政部警政署署長、刑事警察局局長的新北市長侯友宜，今(16日)在臉書表示，今是他卸下警察身分的第一天，「我這一輩子以警察為榮、以警察為傲，終身愛警」。他說，始終把警校教他的「國家、正義、榮譽」放在第一位，守護人民治安、守護這個國家，是我的使命、我的天職，更是我永遠不變的初心。

侯友宜談到，當初選擇走警察這條路，就沒有後悔兩個字，一路走來，看盡了人間恩怨情仇、悲歡離合與世態炎涼，面對時代的改變，警察同仁不斷調整步伐，不變的是，永遠堅守第一線，站在浪頭上，是責任也是使命，更是所有警察肩上必須扛起的重擔！

民國69年畢業後，侯友宜表示，在台北市擔任刑警，負責處理重案，沒有輪休、沒有假日，面對槍林彈雨，面對綁架案營救人質時的心理談判作戰，沒有任何猶豫的空間，只有承擔、感同身受，全力以赴，走過沒有防彈衣的歲月，生與死，不是要不要的問題，而是直接勇敢面對。

侯友宜更說，不管自己在哪裡，都會保護我們的人民。我要為國家人民，保有價值，我不喜歡多談政治，我只想好好做事，做有價值的事，單純的做事，台灣要找回當年純樸、善良、團結，永遠照顧好人民，讓他們能夠安居樂業，是我最大的心願。