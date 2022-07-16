35歲的莎拉波娃(Maria Sharapova)在今年4月底宣布大好消息，於生日當天透露自己懷孕了，可說是雙喜臨門，而今天這位大美女再次向外界報喜，在個人IG發出與老公一起抱著新生兒的照片，同時也透露孩子名為西奧多(Theodore)！這則貼文不到24小時已累積破20萬人按讚，可見大家仍十分關注她的動態。

俄羅斯前球后莎拉波娃今年可說是喜訊連發，4月就在IG向外界透露自己懷孕的消息，而在幾個月後的今天這名孩子出生了，她亮出和老公吉爾克斯(Alexander Gilkes)一起抱著小孩的照片，並說：「西奧多，2022年7月1日，這是我們這個小小家庭，所能要求的最美麗、最有挑戰性和最具價值的禮物。」

事後她得到不少祝福，網壇好手普伊(Monica Puig)、湯加諾維琪(Ajla Tomljanovic)等人都紛紛致意。莎拉波娃2020年退休，接著和英國企業家吉爾克斯結婚，成為外界相當看好的夫妻檔，今年則趕進度陸續曝光懷孕、生子消息，而據《sportskeeda》透露，她還重新擠身《Forbes》40歲以下「白手起家」女富豪榜。