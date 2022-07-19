懷雙胞胎的機率很低，但竟有人能連生5對。烏干達一名女子連續懷5胎，而且全是雙胞胎，讓她的丈夫看了非常傻眼，甚至指責妻子不正常，最終還拋棄妻兒離家，雖然他們生活過得很辛苦，還將面臨無家可歸的窘境，但該名媽媽表示，她並不後悔生下這麼多孩子。

根據當地媒體報導，葛洛莉雅（Nalongo Gloria）一連生下4對雙胞胎，先前又意外懷孕，丈夫薩隆戈（Ssalongo）當時就警告，若再懷上雙胞胎，就要趕葛洛莉雅離開，豈料她生下第5胎後，竟然又是雙胞胎，薩隆戈看了非常傻眼，更直呼妻子不正常，3天後偷偷收拾行李離開，也沒留下任何聯繫方式。

Nalongo Gloria recounted her painful and heartbreaking story of being left by her man. #yennews #yenghana https://t.co/o5cnHG9LPt — YEN.com.gh | Ghana Trending News 💛🖤 (@yencomgh) July 18, 2022

葛洛莉雅提到，她目前在坎帕拉（Kampala）當家庭女傭，靠著微薄薪水辛苦餵養孩子，「我原本有10個孩子，其中一對年紀較大的孩子已離開，我也不知道他們的下落，有一個孩子則是夭折，目前我還有7名孩子要撫養」，如今她們快付不出房租，房東也未因此心軟，葛洛莉雅與孩子可能會淪落街頭。

雖然日子過得很辛苦，但葛洛莉雅從未想放棄，表示她並不後悔生下這麼多孩子，雖然小孩的父親不喜歡他們，但她也不能遺棄自己的孩子，讓他們自生自滅，葛洛莉雅的故事也獲得當地媒體關注，為母則強的精神令人動容。