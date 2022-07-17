仍在角逐英國下任首相大位的5位保守黨競爭者今天將參加第2場電視辯論，繼續針對賦稅政策以及跨性別權利等議題脣槍舌戰。

路透社報導，強生（Boris Johnson）因連串醜聞下台後，在沒有明確人選接替的情況下，下任領導人之爭益趨激烈且仍勝負難料，凸顯執政保守黨內部裂痕。

358名保守黨國會議員經兩輪投票選出5位候選人，前財政大臣蘇納克（Rishi Sunak）得票第1。這些議員接下來會繼續投票，最終選出兩名候選人對決。

民調公司JL Partners為「週日電訊報」（Sunday Telegraph）進行的調查顯示，近半保守黨選民認為，蘇納克會成為比外交大臣特拉斯（Liz Truss）、國際貿易副大臣摩丹特（Penny Mordaunt）這兩位主要競爭者更好的首相。

但特拉斯也得到廣泛支持，包括那些對強生最忠誠的支持者；摩丹特則在詢問20萬名黨員會選擇誰來擔任保守黨黨魁的民調中居冠。

但昨天另1份民調顯示，前平等事務大臣巴登諾克（Kemi Badenoch）目前領先，特拉斯第2，摩丹特落居第3，凸顯這場黨魁之爭還勝負難料。

首場電視辯論在15日結束後，觀眾認為表現最好的是第5位候選人、國會外交委員會主席圖根哈特（Tom Tugendhat）。

接下保守黨黨魁，意味著將承擔飆升的通貨膨脹和經濟成長低迷的爛攤子，還得面對強生醜聞纏身的執政後，民眾對政治缺乏信心的狀況。

保守黨議員將在18日進行第3輪投票，得票最少者淘汰，預計會在21日前選出最後兩人；接下來交由全體黨員票選，預定9月5日公布贏家。（譯者：鄭詩韻/核稿：盧映孜）1110717