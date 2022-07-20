英國執政的保守黨黨魁選舉第5輪、也是黨籍國會議員最後一輪投票結果出爐，得票數最少的國際貿易副大臣摩丹特出局，前財政大臣蘇納克與外交大臣特拉斯進入決選。

蘇納克（Rishi Sunak）、特拉斯（Liz Truss）、摩丹特（Penny Mordaunt）的得票數分別是137、113、105票。

保守黨黨魁選舉今天結束國會議員投票，接下來全體約20萬名黨員將投票選出新黨魁，也就是英國的新首相，結果定9月5日揭曉。