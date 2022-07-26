2022年底九合一選戰越來越近，民進黨桃園市長參選人深陷論文抄襲風暴和新竹球場改建風波，林智堅今上午則批評對手，國民黨桃園市長參選人張善政在選舉過程中言行不一，只會用負面選舉。對此，張善政表示，一直都沒有口出惡言，都在做君子之爭的事情。

針對新竹棒球場缺失，張善政則指出，很多問題都曝露出來，林智堅應該要好好跟球迷和球員們做訪談，把缺失好好改進，至於被問到林智堅出面多次道歉是否有誠意？張善政強調，人都已經離開了，道歉100次也沒有用，就是跟球員們問清楚，去改進場地。

媒體追問林智堅再被爆出論文抄襲鐵證，畢業了還說自己是準碩士，張善政說，誠信比學問重要，他要把話講清楚，我只是覺得他一直都沒有把話講清楚。

至於黨智庫趨勢暨數據分析中心召集人金志聿加入團隊，是否會協助空戰的部分，張善政說明，我們團隊成員陸陸續續都會到位，每個人都有不同角色，確定了會再跟大家報告。

面對林智堅說自己言行不一，張善政強調，自己一直都沒有口出惡言，都是在做君子之爭的事情。至於被問到林智堅是否可能退選，張善政說，這是民進黨內部自己要解決的事情，不去做假設性問題的答覆。