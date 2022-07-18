上周五美股主要指數強勁反彈，以及目前美股主要指數期貨小漲，受此提振，周一香港恆生指數盤中上漲0.8%，為20463.35點。國企股(H股)漲0.76%，為7011.05點。
恆生科技股指數目前小跌0.17%，金蝶國際跌6%，表現最差；其次為小鵬汽車跌5.2%。美團漲4.4%，漲幅最大，其次為嗶哩嗶哩漲3%，萬國數據漲2.9%。
中鋁國際上漲14.3%，稍早前一度飆升21%，該公司上半年可歸屬股東淨利介於5,000萬～7,400萬元人民幣，年增14～21倍。
鴻騰精密目前大漲17.4%，稍早前一度急升近33%，該公司上半年可歸屬股東淨利介於8000萬～9000萬美元，年增9～10.25倍。惟董事會對下半年抱持審慎態度，稱新冠疫情反覆使總體經濟情勢不明、供應鏈中斷的風險使庫存的不確定性升高，以及通膨居高不下和利率走升可能對集團的產品需求造成衝擊。
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