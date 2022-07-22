由特斯拉等成長股帶動，隔夜美股再度收高，科技相關股和晶片股表現尤其亮眼，那斯達克指數漲1.36%，費城半導體指數漲1.5%，受此激勵，周五香港恆生指數早盤一度上漲逾200點，惟目前漲幅收斂，僅小漲約60點或0.3%，報20634.23點。國企股目前漲0.42%，為7129.39點。

恆生科技股小漲0.21%，比亞迪電子跌3.3%，跌幅最大。蔚來漲3.93%，漲相最佳。

其他汽車股亦走強，比亞迪稍早前漲近2%，理想汽車漲3.5%。

中芯國際漲約2%。產業調查公司TechInsights表示，儘管受到美國制裁，但中芯採用7奈米製程生產的比特幣挖礦晶片已經開始出貨，若能提升良率，便有機會超越格羅方德成為全球製程技術排名第三的半導體代工廠。TechInsights並直指中芯複製台積電的7奈米製程。

賭場股金沙、銀河娛樂、澳博、永利、銀娛、新濠、美高梅齊揚。澳門將在周六有限度開放賭場。