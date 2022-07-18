伯明罕世運》逆轉勝德國 中華合球隊驚險奪銅 11:292022/07/18 中時 陳筱琳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中華合球隊摘下世運銅牌。(體育署提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 2022年伯明罕世界運動會中華隊最後一個競賽項目合球，也傳回奪牌好消息，在銅牌戰克服5分落後劣勢，隊員林雅雯關鍵進球，終場中華隊23比22逆轉勝德國，勇奪銅牌。 中職》下一戰新竹 江少慶進牛棚羅曼一旁緊盯 亞洲盃男籃》中華不敵中國長人陣 後天跟約旦爭8強門票 中職》守備頻「誤」事 富邦將變陣以守備為主 #逆轉勝 #德國 #中華隊 #伯明罕世運 #中華 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 伯明罕世運》5連霸！中華隊拔河室外女子組540公斤級摘本屆首金 08:272022/07/16 體育 中職》挑戰百勝失利又沒能助隊止敗 羅力將責任一肩扛 17:092022/07/17 體育 中職》李振昌關鍵時刻被抓投手犯規 林威助：感覺有點奇怪 23:192022/07/17 體育 伯明罕世運》合球挺進銅牌戰 全力爭取獎牌 16:092022/07/17 體育 射箭》中華隊弓箱找回來了 林政賢：只差魏均珩的 15:482022/07/16 體育 中職》辛元旭單場3支追平安打 富邦中止11連敗 22:352022/07/17 體育 亞洲盃男籃》劉錚沒打兩岸大戰原因曝光 腳踝舊傷復發 13:522022/07/17 體育 伯明罕世運》「大眼妹」周婕妤奮戰 撞球九號球摘銀 12:332022/07/17 體育 中職》重回一軍心態大不同 魏碩成：不想辜負二軍教練期望 17:432022/07/17 體育 雷虎集團 H2擴大營運版圖 04:102022/07/18 證券．權證 體育熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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